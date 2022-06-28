Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила Владимиру Зеленскому не переходить на русский язык при обращении к белорусам.

Об этом говорится в ее обращении к украинскому президенту.

"Уважаемый президент Зеленский, в следующий раз, когда будете обращаться к белорусам, можете не переключаться с украинского на русский", – сказала она.

Тихановская заявила, что сейчас очень важно, чтобы белорусский и украинский народы сохранили единство.

"Белорусы сделают все возможное, чтобы помочь Украине. Нам не нужно ничего взамен, кроме уважения к нашему пути. Уважение к нашему опыту и нашему праву быть собой - белорусами", - сказала она.

Ранее "Страна" писала, что осенью в Беларуси Telegram-канал Тихановской признали экстремистским. Между тем в стране уголовная ответственность грозит уже за саму подписку на Telegram-каналы и чаты, объявленные экстремистскими.

Также мы сообщали, что мужу Тихановской Сергею Тихановскому суд в Гомеле дал 18 лет колонии усиленного режима. Сам осужденный считает обвинения политически мотивированными.