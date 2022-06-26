Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении обратился к белорусам.

Зеленский заявил, что Беларусь сейчас втягивают в войну против Украины. Причём ещё более активно, чем в начале войны.

"В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас, всех белоруссов, российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень много. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат вам, а некому-то в Кремле", - заявил Зеленский.

Напомним, накануне в Генштабе ВСУ заявили, что в Беларуси идет подготовка российских ДРГ для захода на территорию Украины.

А украинская разведка сообщала, что РФ впервые обстреляла Украину истребителями с территории Беларуси, пытаясь втянуть Минск в войну.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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