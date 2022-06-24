В Харькове в национальном университете имени Каразина аннулировали кафедру русского языка и литературы. На ее базе создали кафедру славянской филологии, где будут преподавать польский.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу университета.

"На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии", - сообщили в вузе.

Там объяснили реорганизацию кафедр "оптимизацией учебного процесса".

Ранее стало известно, что Харьковский русский драмтеатр имени Пушкина переименуют "Харьковский академический драматический театр" - убрав из названия слова "русский" и упоминание Пушкина.

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Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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