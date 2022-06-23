В Харьковской области за минувшие сутки погибли двое мирных жителей - оба в Балаклее, которая сейчас находится под контролем армии России и третий день подряд подвергается массированным обстрелам.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Еще 10 жителей области ранены: Чугуев - 6 (из них двое детей, 6 и 9 лет), 1 житель с. Большая Бабка Чугуевского района, 1 житель Золочевской общины, 2 жителя Андреевки Изюмского района.

Отметим, что россияне ночью и утром обстреливали Чугуевский район, среди пострадавших есть дети.

Ранее Синегубов заявил, что необходимости и предпосылок для эвакуации из Харькова нет.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.