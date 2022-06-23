В Харьковской области 22 июня погибли 10 мирных жителей - губернатор
В районе Изюма под Харьковом армия РФ продолжает наступление в направлении Славянска.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
За минувшие сутки в регионе 10 человек погибли и еще 10 получили ранения.
- В Немышлянском районе Харькова – 4 раненых.
- В с. Пришиб Изюмского района – 5 погибших женщин.
- В Балаклее (под контролем России) – 1 раненый.
- В Золочеве – 3 погибших.
- В Чугуеве – 2 погибших, 4 раненых.
- В с. Тихополье Лозовского района – 1 раненый.
Ранее мы публиковали фото последствий обстрела многоэтажки в городе Золочев под Харьковом, где под завалами нашли тела трех мирных жителей.
Тем временем советник главы ОПУ Алексей Арестович объяснил, куда и почему движутся российские войска на севере Харьковской области.
Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.