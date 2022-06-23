В Чугуевском районе Харьковской области из-за обстрела 7 раненых гражданских, в том числе - двое детей, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

На линии столкновения в Харьковской области идут активные бои, российские войска пытаются не допустить выход ВСУ в тыл российской группировке.

В районе Изюма противник пытается восстановить наступление в направлении Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск, заявил он.

Как писала "Страна", в Харьковской области 22 июня погибли 10 мирных жителей. Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, куда и почему движутся российские войска на севере Харьковской области. По его словам, они идут на Русскую Лозовую, Терновую и Рубежное.

Также "Страна" публиковала видео, как под Харьковом горел газоперерабатывающий завод.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты", "Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.