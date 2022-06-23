Необходимости и предпосылок для эвакуации из Харькова нет - Синегубов
Губернатор Харьковской области Олег Синегубов считает, что несмотря на усиленные обстрелы необходимости для эвакуации жителей города нет.
Об этом губернатор заявил в эфире национального телемарафона.
"У нас пока такой необходимости и предпосылок для этого нет. В настоящее время военная ситуация тяжелая, но абсолютно контролируемая", - сказал он.
Синегубов также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напомнил об опасности нахождения на улице.
Напомним, на днях при обстрелах Харькова и области за сутки погибли 15 человек.
Также сообщалось, что вчера в Харьковской области погибли 10 мирных жителей.
Кроме того, Синегубов рассказывал, что россияне ночью и утром обстреливали Чугуевский район. 7 человек ранены, среди них - двое детей.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.
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