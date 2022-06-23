Губернатор Харьковской области Олег Синегубов считает, что несмотря на усиленные обстрелы необходимости для эвакуации жителей города нет.

Об этом губернатор заявил в эфире национального телемарафона.

"У нас пока такой необходимости и предпосылок для этого нет. В настоящее время военная ситуация тяжелая, но абсолютно контролируемая", - сказал он.

Синегубов также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напомнил об опасности нахождения на улице.

Напомним, на днях при обстрелах Харькова и области за сутки погибли 15 человек.

Также сообщалось, что вчера в Харьковской области погибли 10 мирных жителей.

Кроме того, Синегубов рассказывал, что россияне ночью и утром обстреливали Чугуевский район. 7 человек ранены, среди них - двое детей.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.