Народный депутат из фракции "Европейской солидарности" Владимир Вятрович обвинил Институт национальной памяти, которым он когда то руководил, и Минкульт в нарушении законодательства из-за голосования о судьбе монумента Родины-Матери в Киеве.

Об этом Вятрович написал на своей Facebook-странице в четверг, 7 июля.

"На каком основании в обсуждение в "Дие" относительно того, что делать с монументом "Родина-Мать", включен вариант, который является прямым нарушением закона - оставить как есть (то есть, оставить герб СССР - Ред.)? Это манипуляция, с которой мы неоднократно сталкивались во время переименований..." - говорится в посте.

По его словам, эту манипуляцию инициирует центральный орган исполнительной власти, Украинский институт национальной памяти, Министерство культуры и информационной политики Украины.

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович отреагировал на послание Вятровича и заявил, что верит в мудрость украинского народа и в правильный выбор варианта.

"Здесь некоторые граждане пытаются разгонять зраду, рассказывают, что вариант "оставить все как есть" незаконный и его не должно быть. Тем самым сомневаются в мудрости того, что украинцы сделают верный выбор?" - написал Дробович.

Ранее Минкульт инициировал опрос о судьбе герба СССР на щите монумента "Родина-Мать" в Киеве.

К слову, демонтировать герб СССР на щите монумента - идея не новая. Вятрович хотел спилить его еще в 2018 году.