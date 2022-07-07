В приложении "Дия" появился новый опросник. В этот раз в украинцев решили спросить, "что делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать?"

Об этом заявили в Минцифры.

Там напомнили, что сейчас на монументе "Родина-мать" есть герб советского союза.

Для того, чтобы поучаствовать в опросе необходимо выбрать один из вариантов:

оставить все, как есть;

снять советский герб и оставить щит чистым (после победы проведут конкурс и выберут, что там разместить);

заменить тризубом - государственным гербом Украины.

Опрос будет проходить с 7 по 21 июля. Результаты обнародуют через две недели.

Монумент расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он считается самой высокой скульптурой в Европе.

Напомним, ранее в "Дие" спросили украинцев, что они думают о свободном ношении оружия.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

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