Водительское удостоверение и техпаспорт снова отображаются в приложении "Дия".

Об этом пишет Министерство цифровой трансформации Украины.

"Цифровые документы снова доступны в приложении "Дия". Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. В настоящее время Единый госреестр транспортных средств МВД возобновил свою работу в безопасном месте", – говорится в сообщении Минцифры.

Ранее мы писали, что в "Дие" предприниматели снова могут вносить изменения или закрывать ФОП.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.