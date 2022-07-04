В "Дие" объявили о регистрации на бета-тест пенсионного удостоверения и удостоверения на постоянное и временное проживание для иностранцев.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, украинцы смогут воспользоваться пенсионным прямо в смартфоне, а находящимся в Украине иностранцам не нужно будет носить физическую карточку.

Присоединиться к бета-тесту новинок в "Дие" можно по ссылке.

Скриншот facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Украине запустили проект "еРабота", который дает возможность получить грант на новый бизнес. Средства не нужно будет возвращать. Среди направлений - микробизнес, высадка садов, строительство теплиц, предприятия переработки, стартапы в ИТ и обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.

А также, что украинцы через "Дию" подали 200 тысяч заявок на восстановление жилья. Всего из-за войны своего жилья лишились примерно 800 тысяч украинцев. Больше всего повреждений жилого фонда отмечается в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях.