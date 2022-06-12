В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали гражданам о порядке получения и использования справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Информация об этом появилась на официальном правительственном портале.

"В приложении "Дія" внутренне перемещенные лица могут воспользоваться рядом полезных электронных услуг. Здесь советы по прохождению авторизации в "Дія". Мы расскажем и о порядке получения и использования справки ВПЛ", - проинформировали в ведомстве.

Указанный документ позволяет получать предусмотренные государством соцвыплаты. Сначала гражданам необходимо установить приложение "Дія" на смартфон и пройти авторизацию. Через банк-ID "Дія" автоматически отобразятся все данные о личности и документах, имеющихся в доступе.

Отмечается, что после авторизации в приложении справка переселенца подтягивается в "Дію" при наличии всех сведений в соответствующих реестрах. Если справка не отображается, то гражданам следует обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Услуга получения справки ВПЛ через "Дію" доступна для граждан, которые переместились с территории громад, расположенных в районах проведения боевых действий, или находящихся во временной оккупации, осаде. Для того, чтобы получить справку ВПЛ в "Дії", гражданам нужно перейти в раздел Услуги – получить статус ВПЛ – и подать заявку.

Затем необходимо указать следующие данные: текущее местонахождение (подтвердить с помощью геолокации); данные детей, которые находятся с гражданами; данные карты єПідтримки; потребности в месте пребывания (в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи и т.д.).

В течение нескольких дней справка ВПЛ должна появиться в "Дії", а после обработки информации на карту єПідтримки перечислят средства.

Также зарегистрироваться как ВПЛ люди могут и в управлении соцзащиты и труда по месту нахождения. Саму услугу можно заказать, подав заявление на получение услуги лично или с помощью законного представителя. Эту услугу предоставляют бесплатно.

Справка ВПЛ необходима для: открытия счетов в банках; восстановления или вклеивания фотографии в паспорт гражданина Украины; получения соцвыплат и компенсаций; уплаты налогов по месту жительства; в сервисных центрах МВД; при зачислении в школу или детсад.

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