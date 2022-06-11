Выплаты жителям оккупированных или блокированных территорий будут осуществляться только через "Укрпочту".

Об этом говорится в постановлении Кабмина. Работать "Укрпочта" будет лишь там, где нет угроз для сотрудников и клиентов, сообщает министерство.

То есть с большой вероятностью на оккупированных территориях пенсии и пособия выплачиваться по факту не будут.

Как объяснила в комментарии "Стране" профильный министр Ирина Верещук, это не значит, что жители смогут получать пенсии только через "Укрпочту". Граждане Украины, которые живут на захваченных территориях, по-прежнему смогут получать пенсии на карточки.

"В принятом в пятницу постановлении речь не идет об отмене выплат на карточки людям, проживающим на оккупированных территориях. Только если мы видим, что в течение двух месяцев не было расходов по карте - значит, человек не может воспользоваться своей пенсией или другими социальными выплатами. И тогда эти деньги доставит "Укрпочта". Мы только расширяем возможности получения денег людьми, которые вынуждены оставаться в оккупации", - обьясняет Ирина Верещук.

Там, где это возможно, люди и дальше смогут получать пенсию на карточки.

"Даже если на карточке не было движения средств, и "Укрпочта" не смогла пенсию донести "руками", все эти деньги сохраняются и будут выплачены, как только человек обратится и сможет выбраться из оккупации", - сообщила Верещук.

Также вице-премьер подробно объяснила, что делать пенсионерам, которые выехали в эвакуацию из оккупированных территорий на подконтрольные Украине, чтобы и дальше получать пенсию необходимо оставить заявку, обратившись в Пенсионный фонд по месту временного пребывания.

С собой нужно взять паспорт и справку о присвоении идентификационного номера.

Если вы получали пенсию наличными через отделение Укрпочты, вы можете получить наличные в любом отделении ОщадБанка. С собой нужно взять паспорт и справку о присвоении идентификационного номера.

Ранее "Страна" писала, что немецкий государственный банк выделил Украине льготный кредит для финансирования социальных выплат, здравоохранения и образования на сумму 150 миллионов евро.

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