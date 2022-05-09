В ночь на понедельник, 9 мая, в Киеве монумент "Родина-мать" подсветили синим и желтым цветами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики на своей странице в Facebook. Также в ведомстве обнародовали соответствующие фото

"В День памяти и примирения и в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в столице подсветили цветами государственного флага монумент "Родина-мать". Это сделали для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру силу духа и единения украинцев ради победы нашего государства", - говорится в сообщении.

Монумент расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он считается самой высокой скульптурой в Европе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.