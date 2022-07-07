В Бородянке жители разбомбленных многоквартирных домов требуют построить новое жилье на месте разрушенного, а не где-то в другом месте. Владельцы квартир в домах, которые были разрушены в ходе боевых действий, вывесили из своих окон плакаты с надписями: "Новые квартиры на этом месте", "Мы здесь жили 40 лет".

"Страна" поговорила с жителями разрушенных домов.

По словам людей, которые потеряли жильё, местная власть хочет выделить новый земельный участок для строительства жилья пострадавшим, а не строить новые дома на месте старых.

"Много домов, которые были разрушены, находятся в центре Бородянки, а новые дома хотят построить где-то в поле на окраине. Нам такое не нужно, мы хотим получить квартиры на тех же местах", - жалуется Наталья.

По словам женщины, они будут рады любому жилью, но настаивают на получении недвижимости на тех же местах.

"Состоянием на сегодня никто даже экспертизу не сделал пострадавших домов, процесс никак не двигается. Такими темпами это затянется на годы", - возмущается Наталья.

По официальным данным, в Бородянке уничтожено полностью 8 многоквартирных домов и 32 дома повреждены частично. Практически все дома находятся в центральной части города.

В то же время исполняющий обязанности мэра Бородянки Георгий Ерко заявил, что дома будут строиться как на новых местах, так и там, где стоят разрушенные дома.

"Люди смогут выбрать несколько вариантов месторасположения жилья из предложенных государством, как на новом месте, так и там, где они жили. Право собственности можно будет получить во всех случаях", - уверяет Ерко.

Также Ерко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство жилья на 50 000 квадратных метров в Ирпене и Бородянке.

"Мы хотим построить целый микрорайон, место предварительно определили. Там есть коммуникации, канализация, вода, электричество", - рассказал Ерко.

Но, как видим, люди не хотят переселяться из центра.

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