Французский регион Иль-де-Франс (включает центр страны вместе с Парижем) создаст концепцию и проект восстановления Бородянки. Такое заявление сделала президент региона Валери Пекресс во время визита в Киевскую область.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

"Иль-де-Франс - богатый регион, где немало инвестиционных компаний, а также девелоперских фирм. В сжатые сроки мы предложим саму концепцию и проект нового города", - сказала она после визита в разрушенный войной город Киевской области.

По ее словам, Бородянка должна стать экологичным городом с "системами, работающими на современных энергосберегающих технологиях". Пекресс уточнила, что Иль-де-Франс не планирует вмешиваться в архитектуру, поскольку это компетенция областной власти, однако при необходимости может предложить французских архитекторов.

По ее словам, руководство Иль-де-Франс уже приняло решение о выделении 1,1 миллиона евро на проекты поддержки Украины.

Ранее "Страна" писала, что украинцы через "Дию" подали 200 тысяч заявок на восстановление разрушенного войной жилья.

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