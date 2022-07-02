Украинцы подали более 220 тысяч заявок на восстановление жилья из-за войны через государственное цифровое приложение "Дия".

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк в эфире телемарафона.

По ее оценкам, всего из-за войны своего жилья лишились примерно 800 тысяч украинцев.

Больше всего повреждений жилого фонда отмечается в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях.

Напомним, что ранее мы разбирались, почему украинцы не могут оформить заявки на выплаты за разрушенное во время войны жилье и когда ждать компенсаций.

Также "Страна" писала, что в Украине запустили проект "еРабота", через который можно подать заявку на получение гранта на новый бизнес. С помощью этого проекта через "Дію" можно оставить заявку на получение гранта для развития нового бизнеса. Средства не нужно будет возвращать.

Мы рассказывали и о том, что в "Дию" собираются интегрировать документы об окончании образования. Цифровыми копиями документов смогут воспользоваться украинцы, оказавшиеся на оккупированных территориях, которые планируют поступать в вузы.