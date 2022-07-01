В Украине запустили проект "еРабота", через который можно подать заявку на получение гранта на новый бизнес.

О том, что проект запущен сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

С помощью этого проекта через "Дію" можно оставить заявку на получение гранта для развития нового бизнеса. Средства не нужно будет возвращать.

Денис Шмыгаль сообщил, что "еРабота" включает шесть программ:

гранты до 250 тысяч грн на любой микробизнес, гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки, гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га), гранты на строительство новых теплиц (до 7 млн грн), гранты для стартапов в ИТ, гранты на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.

Напомним, что ранее Денис Шмыгаль сообщал, что планируется выдать 20 тысяч таких грантов в год. Бюджет программы в год – 5 млрд грн. В правительстве говорят, что это даст возможность запустить любой микробизнес - пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и тому подобное.

Участвовать может любой украинец, который не работает на других предприятиях и не ведет другой бизнес. Для получения гранта нужно будет подать заявку через "Дию" или отделение "Ощадбанка", добавив в заявку бизнес-план.

Также мы писали, что Денис Шмыгаль анонсировал госкомпенсации украинцам, которые ремонтируют пострадавшие от войны дома за свой счет.