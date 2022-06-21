Украинское правительство запускает программу еРабота, в рамках которой государство будет предоставлять гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

"Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы в год – 5 млрд грн. Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, такой, как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и тому подобное", – рассказал Шмигаль.

Участвовать может любой украинец, который не работает на других предприятиях и не ведет другой бизнес. Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал Дия или отделение "Ощадбанка", добавив в заявку бизнес-план.

В течение 10 рабочих дней специалисты Сбербанка и Государственного центра занятости проведут оценку проекта – если он отвечает критериям программы, после чего гранты будут перечислены на отдельный счет.

Как писала "Страна", Шмыгаль анонсировал госкомпенсации украинцам, которые ремонтируют пострадавшие от войны дома за свой счет.

Также Шмыгаль рассказывал, как образовался бюджетный дефицит в $5 миллиардов во время войны.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.