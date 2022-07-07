РФ взяла оперативную паузу и продолжает лишь ограниченные наземные атаки по всем направлениям, готовясь к более масштабным операциям в ходе войны в Украине.

Об этом пишет американский Институт изучения войны.

В подтверждение этого тезиса Институт обращает внимание, что 6 июля впервые за 133 дня войны не было ни заявлений, ни оценок территориальных завоеваний со стороны РФ. Министерство обороны РФ каждый день заявляло о территориальных приобретениях с начала войны, но не заявляло о каких-либо новых территориях или передвижении сухопутных войск с момента завершения окружения Лисичанска 3 июля. (Отметим, что в "ДНР" вчера заявили о захвате Спорного в Донецкой области).

6 июля, по данным Института изучения войны, российские силы по-прежнему вели ограниченные и безуспешные наземные атаки по всем направлениям 6 июля. В частности, наступление велось в районе Бахмута и Славянска, а также в Харьковской области.

"Такие попытки согласуются с российской оперативной паузой, которая не подразумевает и не требует полного прекращения активных боевых действий.

В данном случае это означает, что российские войска, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, поскольку они попытаются создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления этих более масштабных начинаний", - сообщает Институт.

Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон, считают в Институте изучения войны. В частности, на геолокационных спутниковых снимках видно, что ВСУ нанесли удары по российским позициям в районе международного аэропорта "Херсон" в районе Чернобаевки.

Напомним, также американский Институт изучения войны публиковал карту боевых действий в Украине.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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