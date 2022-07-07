Американский Институт изучения войны в ночь на 7 июля опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Эксперты организации предполагают, что РФ взяла оперативную паузу, поскольку с 3 июля не сообщала о территориальных приобретениях.

Об этом сообщается в отчете на сайте организации.

Силы РФ продолжают проводить ограниченные наземные атаки, чтобы создать условия для более масштабных наступательных операций, пишет Институт изучения войны.

Также эксперты организации считают, что Кремль продолжает готовиться к затяжной войне, "создавая условия для мобилизации экономики и во многом инициируя оперативную паузу в Украине".

Институт сообщает, что российские войска вели наступательные операции северо-западнее и восточнее Славянска, а также продолжали продвигаться на запад в сторону Северска от границы Луганской и Донецкой областей.

Помимо этого, сообщается, что войска РФ продолжали попытки наступления на Бахмут с юга.

Также российские силы провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Силы РФ провели безуспешные наземные штурмы на северо-западе Херсонской области, пишет Институт.

Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон, пишут эксперты организации.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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