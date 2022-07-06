Войска РФ пытаются продвинуться к Северску и безуспешно атакуют под Харьковом. Карта боевых действий в Украине
Американский Институт изучения войны в ночь на 6 июля опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска продолжают наступательные действия северо-западнее и восточнее Славянска.
Об этом речь идет в сводке Института, обнародованной в Facebook.
По данным Института изучения войны, россияне пытаются продвинуться западнее Лисичанского района в сторону Северска.
Российские силы, вероятно, пытаются получить доступ к деревенским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга, пишут эксперты организации.
Также сообщается, что украинские силы провели ограниченную контратаку к юго-западу от Донецка.
Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области, пишет Институт.
Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.