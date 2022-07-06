Американский Институт изучения войны в ночь на 6 июля опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска продолжают наступательные действия северо-западнее и восточнее Славянска.

Об этом речь идет в сводке Института, обнародованной в Facebook.

По данным Института изучения войны, россияне пытаются продвинуться западнее Лисичанского района в сторону Северска.

Российские силы, вероятно, пытаются получить доступ к деревенским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга, пишут эксперты организации.

Также сообщается, что украинские силы провели ограниченную контратаку к юго-западу от Донецка.

Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области, пишет Институт.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.