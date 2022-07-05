В Страткоме ВСУ (Управление стратегических коммуникаций ВСУ) сообщили о том, что был нанесен удар по казарме противника в Ясиноватой на неподконтрольной части Донбасса.

"А что это так классно горит и почему так шкварками воняет? А это потому, что наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками" - говорится в сообщении в Telegram-канале Страткома ВСУ.

К сообщению прилагаются фото, на которых виден пожар и поднимающиеся клубы дыма.

Это один из немногих случаев, когда в ВСУ официально подтверждают обстрел городов на территориях, подконтрольных "ЛДНР" и России.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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