Утром в четверг, 7 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. В основном она рассказывает об артиллерийских и авиаударах по линии фронта.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Военные пишут, что штурмовые действия противник ведет под Харьковом, Славянском, Бахмутом, но не уточняют, где именно.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, сообщает Генштаб. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова россияне дистанционно заменяли автомобильные пути.

На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населённых пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью, а также перемещает подразделения.

По данным Генштаба, была попытка штурма Добрянки на севере Херсонской области (под Высокопольем), но ее отбили ВСУ.

В Черном море находятся четыре носителя российских ракет "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 134-й день. Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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