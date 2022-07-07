ВСУ в течение прошлых суток, 6 июля, уничтожили четыре военных склада, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

По информации ВСУ, три склада с боеприпасами находились в Николаевской области. Еще один склад с горюче-смазочными материалами располагался под Херсоном.

Кроме того, как сообщает командование, противник потерял много живой силы и техники. ВСУ ликвидировали 38 человек личного состава, танк Т-62, два минометных комплекса 120-го калибра "Сани", две единицы бронированной и четыре автомобильной техники.

Также сообщается об уничтожении вражеской ДРГ в районе Добрянки. Кроме того, украинские военные отразили попытку штурма в направлении Миролюбовки.

Напомним, ранее мы публиковали карту ударов ВСУ по складам и базам России на оккупированных территориях.

Также мы писали о том, что газета The Washington Post опубликовала фоторепортаж с линии фронта, где в распоряжении ВСУ появились ракетные установки Himars.

Кроме того, сообщалось, что ранее на юге ВСУ уничтожили три российских склада боеприпасов, станцию связи и Т-62.