Газета The Washington Post публикует фоторепортаж с линии фронта, где в распоряжении ВСУ появились ракетные установки Himars. С экипажем одной из таких установок пообщался корреспондент издания.

Интерьер боевой машины украинские военные украсили плакатом со стриптизершей и рисунками черепов - по количеству уничтоженных целей. Сейчас там три черепа, хотя военные говорят, что еще три просто не успели дорисовать.

Цели пока сосредоточены на российских командных пунктах и военных складах, сообщили военные американским журналистам. Ракеты "Хаймарса" управляются спутником, поэтому можно точечно поражать объекты в городах без сопутствующих потерь в виде гражданского населения.

При этом "Хаймарсы" все время передвигаются, чтобы не стать целью для российской артиллерии. Украинские солдаты отмечают, что американская установка очень тихо стреляет. Она компьютеризирована, и периодически приходится пользоваться Google-переводчиком, чтобы разобраться в управлении.

Издание рассказывает, что украинский оператор ракетного комплекса ходит с нашивкой в виде черепа и принтом "Добро пожаловать в ад".

Ранее мы публиковали также видео, как американские РСЗО HIMARS применяются в обороне Украины.

При этом, по данным CNN, в США не думают, что HIMARS могут немедленно изменить ситуацию на фронте в Украине.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".