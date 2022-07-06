Вертолет и самолет семьи арестованного нардепа Виктора Медведчука передали на потребности ВСУ.

Об этом сообщают в МВД Украины.

"По ходатайству Офиса Генерального прокурора на изъятое имущество был наложен арест. Пока его передали для нужд Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что депутата Виктора Медведчука обвиняют по нескольким статьям. Он обвиняется в госизмене, в сотрудничестве с Россией уже после аннексии Крыма, а также в передаче Москве секретной информации и участии в незаконных схемах поставок угля из "ЛДНР". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Медведчук должен был быть под домашним арестом, но 26 февраля правоохранители не обнаружили нардепа дома, а 2 марта объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск. Задержали его в апреле.

Ранее суд конфисковал у Медведчука железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера, 279 картин, статуэтки, часы и предметы посуды.

Тем временем Лычаковский суд Львова приступил к рассмотрению дела. Процесс будет проходить в закрытом режиме и без личного присутствия Медведчука.