Восьмой апелляционный суд Львова запретил партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Эта партия была одна из крупнейших в стране и заняла второе место на выборах в 2019 году.

Об этом сообщил аналитик "Честно" Алексей Роговик из помещения суда.

Рассмотрение дела по ОПЗЖ совокупно длилось 5-6 часов - дольше всех других дел по запрету партий, которых власти считают "пророссийскими".

Также это была, по данным "Чесно", единственная партия из них, которая защищается и участвует в рассмотрении дела.

В ОПЗЖ отреагировали на запрет партии.

Решение суда в пресс-службе партии назвали "политически-мотивированным преследованием", которое базируется "на голословных, безосновательных обвинениях, а иногда просто на откровенной лжи"

В ОПЗЖ заявляют, что за время существования, партия не получала никаких предупреждений от Минюста о нарушениях в ее деятельности и ее запрещают, по сути, за действия отдельных ее членов.

"Законом определены исчерпывающие основания для запрета деятельности партии. Ни одно из таких оснований для удовлетворения иска не существует и в суде ОП-ЗЖ предоставила суду убедительные доказательства полного соответствия деятельности партии Конституции Украины и всем другим актам законодательства.

Соответственно, попытки наказать партию за действия или выражения ее отдельных членов и применить принцип коллективной ответственности являются грубым нарушением Конституции, действующего законодательства и права в целом. Мы всегда выступали за мир, за возвращение Крыма, дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе и его полную реинтеграцию. За единую, сильную и суверенную Украину. Партия осуждает российскую военную агрессию против Украины. Эти факты были приведены в суде. Что касается предателей, то их оказалось больше в других политических силах, в том числе у власти. И в отношении таких партий ни СНБО, ни Министерство юстиции не принимают никаких решений и не обращаются в суд по поводу их запрета. Сегодняшнее решение суда - это пример выборочного правосудия, политического рейдерства предвзятости суда, политически мотивированного преследования ОПЗЖ", – говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня суд рассмотрел иск Минюста о запрете партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!", обвиняемой в "пророссийскости". В ходе процесса был объявлен перерыв в деле до 20 июня. В ОПЗЖ говорили, что судебный процесс происходит предвзято.

Ранее также суд запретил "Социалистическую партию Украины", партии "Левая оппозиция", "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо", "Партию Петра Симоненко".

Вместе с тем, суд также запретил Партию Шария.

Также сообщалось, что Кабмин хочет лишить мандатов депутатов местных советов от запрещаемых судом "пророссийских" партий.