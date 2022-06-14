Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность политической партии бывшего мэра Херсона "Блок Владимира Сальдо".

Об этом говорится в сообщении суда в Фейсбуке.

"Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в решении.

Отметим, что сейчас Сальдо работает назначенным оккупантами "губернатором" Херсонщины.

Это уже шестая "пророссийская" партия, которая была запрещена в Украине решением суда после начала войны. Буквально сегодня стало известно, что тот же Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность партии "Держава", в которой состоял назначенный россиянами "замглавы Херсонской обладминистрации" Кирилл Стремоусов.

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Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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