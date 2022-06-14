Восьмой апелляционный суд Львова запретил партию "Наши", председателем которой является экс-депутат Евгений Мураев.

Об этом сообщает "Честно".

Сообщается, что заседание проходило без допуска журналистов и общественности.

"Причиной недопуска указали карантинные ограничения и внутреннее распоряжение суда, хотя еще вчера подобные ограничения не помешали публичности рассмотрения аналогичных дел", - пишет "Честно".

Решение может быть оспорено в суде высшей инстанции. Также сообщается, что сегодня будут рассматриваться дела еще по четырем партиям, в частности речь о партиях Владимира Сальдо и Натальи Витренко.

Напомним, ранее в Украине запретили "пророссийскую" партию. Ее лидером был экс-глава МИД Кожара.

Также сообщалось, что суд запретил партию "Оппозиционный блок". Ее имущество передадут государству.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

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