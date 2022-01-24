Совет национальной безопасности и обороны не вводил санкции против экс-нардепа, лидера парти "Наши" Евгения Мураева и телеканала "Наш", владельцем которого является Мураев.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, состоявшегося 24 января после заседания совета.

Так он прокомментировал заявление Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании о том, что Евгений Мураев якобы станет главой "оккупационного правительства" Украины после вторжения России.

"СБУ не направляла представление на санкции против Мураева и телеканала "Наш", - заявил Данилов и туманно добавил, что "та пятая колонна, которая есть в нашей стране, она отслеживается нашими службами".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как Лондон огласил якобы список "оккупационного правительства" Украины после нападения РФ. В список британцы внесли бывшего вице-премьера Сергея Арбузова, экс-главу администрации Януковича Андрея Клюева, экс-нардепа Владимира Сивковича и бывшего премьера Николая Азарова. А возглавить это правительство должен Мураев.

"Страна" уже анализировала почему данное заявление МИД Британии скорее всего является фейком.

В Офисе президента считают, что "следует отнестись серьезно" к заявлению британцев о создании Россией "оккупационного правительства Украины" во главе с Мураевым.

Между тем Данилов на брифинге заверил, что нет поводов паниковать из-за вторжения России.