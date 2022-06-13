В Украине запретили еще одну партию по обвинению в "пророссийскости". Вслед за "Оппоблоком" вне закона оказалась и партия "Социалисты".

Решение принял восьмой апелляционный административный суд во Львове, передает "Чесно".

Суд постановил передать государству все имущество партии и ее организаций.

Представители "Социалистов" на суд не явились, но они еще могут подать апелляцию в Верховный суд.

Партия "Социалисты" была основана в августе 2014 года под названием "Рабочих, крестьян, интеллигенции Украины". Партия критиковала украинскую власть и невыполнение Минских соглашений.

Ранее главой партии "Социалисты" был экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, который сложил свои полномочия после того, как стал подозреваемым в убийстве.

Напомним, что 14 мая Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских партий" в Украине. А еще в марте деятельность таких партий приостановили на время военного положения решением СНБО.

После этого Минюст подал судебный иск о запрете в Украине "пророссийских" партий.

Речь идет о таких партиях: "Оппозиционная платформа – за жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

"Страна" подробно рассказывала, что означает новый закон о запрете "пророссийских партий".

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.