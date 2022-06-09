Появились новые подробности по делу экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве его друга, бизнесмена и руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в феврале 2020 года.

На очередном заседании Киево-Святошинский суд рассмотрел записи нагрудных камер полицейских в доме Кожары в вечер убийства. Самого видео в Сети пока нет, но его подробное изложение публикует "Судебный репортер".

Приводим ключевые фрагменты записи.

По прибытию в село Чайки возле забора дома полицейские встретили супругу экс-чиновника Марину Козерод, которая впоследствии получила подозрение по факту предоставления заведомо ложных свидетельских показаний.

Она в тот момент общалась с кем-то по телефону, сказала, что прибыла полиция, и добавила: "Нет, пистолет наш".

Кожара сидел у стола пьяный, опустив голову.

Дальше мы узнаем, что Козерод сообщает своему собеседнику, что "ваши коллеги прибыли" (то есть общается тоже с правоохранителям), и вкратце рассказывает, что они втроем сидели, выпивали, слушали музыку, как вдруг она услышала выстрелы.

Козерод сообщила, что пистолет, от которого погиб Старицкий, Кожаре подарило Израильское консульство.

Кожара говорит, что просто решил показать пистолет Старицкому, а как он оказался у бизнесмена - не знает. Супруга говорит, что это Кожара так "хвастался".

Ответа на вопрос, кто, как и почему стрелял, полицейские от экс-министра добиться не смогли.

В конце концов, Кожара заявил: "Я защищал свой дом". Козерод отвечает: "Ленечка, нас никто не атакует". Кожара продолжает: "Я буду до последнего". Жена повторяет: "Нас никто не атакует".

Дальше экс-министр начинает вести себя агрессивно и, чтобы его успокоить, полицейские надевают наручники.

Алкотест показал наличие алкоголя в крови Кожары – 2,25 промилле

Дальше Кожара общается с кем-то по телефону по поводу его задержания и пытается дать трубку полицейскому, тот отказывается.

"Блин, я все равно буду расстреливать, кто мне будет угрожать", - внезапно заявляет Кожара.

Работники полиции отвечают, что ему никто не угрожает.

"Маришка, пришли ребята. Почему? Заставляют, и все. Блин, я буду стрелять!.. Меня последние шесть лет преследовали, били окна и так далее. У меня есть оружие, да. И стреляю всех, кто мне… Да, в 2012-2014 годах я был министром. До последнего буду отбиваться, буду стрелять… Мне угрожают, меня постоянно бьют… Нахожу постоянные угрозы, постоянно обращаюсь. Каждый день опасности. Но я устал бояться и вас всех буду расстреливать, всех, кто мне угрожает, буду расстреливать", – цитирует Кожару "Судебный репортер".

На следующей записи Кожара расспрашивает о случившемся жену. Та ему отвечает, что они с гостем сидели за столом, употребляли алкоголь, танцевали, выходили на улицу курить. Она почувствовала, что много выпила, и прилегла на диван. А потом услышала выстрел, раздавшийся не на улице.

"Я подхожу. Все – Сергей на полу с пистолетом в руках. Ленечка там чуть дальше так сидел".

В это время Кожара уверяет полицейского, что ничего не помнит и не понимает, почему гость взял пистолет в руки.

По мнению адвоката Кожары Дениса Ломанова, видео с нагрудных камер полицейских нельзя использовать как доказательство в процессе, потому что фрагменты разговора там вырваны из контекста.

Ранее "Страна" сообщала, что в феврале прошлого года бизнесмена и руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого обнаружили мертвым с пулевым ранением в доме его друга, экс-главы МИД Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области. По словам очевидцев, в тот вечер Кожара принимал гостей, среди которых был и бизнесмен. Версия, которую озвучили сразу после трагедии - самоубийство.

Но уже в марте того же года по подозрению в умышленном убийстве задержали Кожару. Согласно версии следствия, у Кожары и Старицкого возник личный конфликт. Они подрались, потом Кожара пошел за пистолетом. Сначала он ударил Старицкого пистолетом по голове, а потом выстрелил в него.

В декабре 2021 года Кожара внес залог и вышел на свободу.