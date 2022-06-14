Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность партии "Держава", в которой состоял назначенный россиянами "замглавы Херсонской обладминистрации" Кирилл Стремоусов, пишет "Чесно".

При этом суд перенес запланированное заседание по делу о запрете ПСПУ Натальи Витренко на 23 июня.

Ранее восьмой апелляционный суд Львова запретил партию "Наши". Также в Украине запретили "пророссийскую" партию "Социалисты", лидером которой был экс-глава МИД Кожара. А до этого решением суда запрещена партия "Оппозиционный блок".

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.