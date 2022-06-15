Суд запретил Социалистическую партию Украины, лидером которой с 2017 по 2019 годы был Илья Кива. Об этом сообщает "ЧЕСНО" в Facebook.

Имущество СПУ и всех ее организаций, согласно решению Восьмого апелляционного суда Львова, будет передано государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Как рассказывает ведущий аналитик движения "Четно" Игорь Фещенко, доводы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего Ильи Кивы.

В частности, упоминалось о поздравлении Кивой Владимира Путина с днем ​​рождения, идеализации его деятельности, а также о деле относительно госизмены Кивы.

"В целом заседание по запрету Соцпартии стало одним из немногих, на которое допустили журналистов. Также оно стало самым длинным и длилось почти 3 часа. Кратчайшее заседание по запрету Блока Владимира Сальдо длилось около 30 минут", - отмечает Игорь Фещенко, посещающий все судебные заседания.

Напомним, что Социалистическая партия – одна из старейших политических сил независимой Украины. Она основана 26 октября 1991 г. и до 2010 года ее возглавлял Александр Мороз. Кива возглавлял партию с 2017 года. Тогда он был советником главы МВД. Его назначение обжаловал в судебном порядке Сергей Каплин, считавший себя легитимным главой партии.

В 2019 году после ребрендинга проекта социалисты отправили Киву в президенты. Но уже летом того же года Кива перешел в ОПЗЖ.

На местных выборах 2020 года, как и в 2015 году, "Социалистическая партия" себя не проявила. На момент запрета партии в июне 2022 года в открытых реестрах уполномоченным лицом значился Виктор Заика. Эта замена произошла за полгода до очередных местных выборов.

"Социалистическая партия Украины" уже седьмая запретная политсила, которую Министерство юстиции считает пророссийской. До этого за неполную неделю суд уже запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо".

Рассмотрение дел по "Прогрессивной социалистической партии" было перенесено через встречный иск со стороны партии, а также перенесли заседание по запрету "Рабочей партии Украины (марксистско-ленинская)".

Также "Страна" подробно писала о запрете остальных партий. Например, 14 июня суд Львова запретил партию экс-мэра Херсона Владимира Сальдо, который сейчас работает назначенным оккупантами "губернатором" Херсонщины.

Также стало известно, что тот же Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность партии "Держава", в которой состоял назначенный россиянами "замглавы Херсонской обладминистрации" Кирилл Стремоусов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.