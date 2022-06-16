Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность партии "Левая оппозиция" по обвинению в пророссийскости.

Об этом сообщает Минюст, выступающий в этом деле истцом.

По решению суда имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований передаются в собственность государства.

При этом у партии еще есть возможность подать апелляцию на решение.

Всеукраинское общественное объединение левых и левоцентристских политических партий и общественных организаций "Левая оппозиция" была создана в 2015 году после запрета Коммунистической партии Украины. Ее лидерами стали Петр Симоненко и Наталья Витренко.

Напомним, что сегодня же этот суд также запретил Партию Шария.

Таким образом суд запретил уже девять партий за "пророссийскость": "Социалистическую партию Украины", партии "Левая оппозиция", "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо".

А в заседании по делу о запрете ОПЗЖ объявили перерыв до 20 июня.

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