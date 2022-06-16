Членов Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Копию письма опубликовал член комитета нардеп Ярослав Железняк в Телеграм-канале.

В главное управление ГБР упомянутым в письме членам комитета парламента необходимо прийти в главное следственное управление ГБР утром в субботу, 18 июня.

"Судя по отсутствию в перечне депутата Алексея Ковалева, думаю о предмете расследования можно догадаться", - пишет Железняк.

"Вероятно, намек на то, что Алексей Ковалев и является фигурантом расследования ГБР", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, херсонский нардеп-слуга Алексей Ковалев стал сотрудничать с РФ после вторжения войск России в Украину.

Ранее мы рассказывали, что перешедшему на сторону россиян в Херсонской области нардепу Алексею Ковалеву, избранному от "Слуги народа", заблокировали доступ ко всем средствам связи и работы в парламенте.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

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