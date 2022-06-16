Восьмой апелляционный суд Львова запретил очередную партию по обвинению в "пророссийскости". Сегодня было объявлено решение о запрете "Партии Шария".

Об этом сообщает движение "Чесно".

Суд постановил конфисковать в пользу государства имущество политсилы, решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

Лидером "Партии Шария" является Анатолий Шарий, проживающий в Испании. В мае украинские правоохранители объявили о задержании Шария в Испании, но затем он был отпущен судом под обязательство не покидать место жительства до окончания рассмотрения запроса Украины на экстрадицию.

В Киеве заявляли, что будут добиваться экстрадиции Шария. Запрос на выдачу в Испанию был отправлен 18 мая, сообщил Офиса генпрокурора.

В прошлом году СБУ объявила Шарию подозрение по статье о государственной измене.

Также интернет-издание Шария и сам Шарий попали под санкции СНБО, а видеоблог после начала войны закрыли для доступа в украинском сегменте YouTube.

"Партия Шария" стала уже девятой запрещенной за "пророссийскость" партией.

Ранее суд также запретил "Социалистическую партию Украины", партии "Левая оппозиция", "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо".

А в заседании по делу о запрете ОПЗЖ объявили перерыв до 20 июня.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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