Генеральный прокурор Ирина Венедиктова попросила воздержаться от эмоциональных высказываний по поводу Анатолия Шария, чтобы Испания не отказала в его экстрадиции.

Об этом она написала 5 мая в Фейсбуке.

По словам Венедиктовой, Офис генпрокурора сегодня подтвердил испанскому Минюсту свои намерения запросить выдачу Шария, задержанного испанскими правоохранителями 4 мая на основании ранее направленного запроса о его временном аресте.

"Очень прошу всех небезразличных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого в совершении госизмены и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней", – призвала Венедкитова.

Она добавила, что Шарий с большой вероятностью воспользуется правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть добровольной экстрадиции.

"Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в том числе попытаться убедить компетентный суд в исключительно политической подоплеке привлечения его к уголовной ответственности", – подчеркнула она.

Она пояснила, что после задержания на территории другого государства суд, который будет принимать решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или, например, приказать оставаться под домашним арестом. Иными словами, Шарий будет находиться в экстрадиционной процедуре к моменту рассмотрения по существу. При этом мера пресечения – это компетенция испанского суда.

"Любые высказывания представителей украинской власти по адресу фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный довод мы просто не имеем права", - резюмировала генпрокурор.

Напомним, сегодня появилась информация о задержании блогера Анатолия Шария в Испании.

Позже стало известно, что суд отпустил его под подписку о невыезде.