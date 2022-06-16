Восьмой апелляционный административный суд Львова сегодня, 16 июня, рассмотрел иск Минюста о запрете партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!", обвиняемой в "пророссийскости". В ходе процесса объявлен перерыв в деле до 20 июня.

В ОПЗЖ говорят, что судебный процесс происходит предвзято, доказательств нарушения партией Конституции Украины и законов Украины представлено не было, а на ОПЗЖ пытаются возложить ответственность за деятельность отдельных ее членов.

"В ходе судебного заседания не было представлено ни одного доказательства нарушения партией Конституции Украины и законов Украины, а значит, правовых оснований для запрета партии быть не может. В суде было аргументировано доказано, что партия не нарушала действующее законодательство. За все время деятельности партии со стороны правоохранительных и контролирующих органов претензий к партии не было. Юридическая ответственность лица носит индивидуальный характер, а значит, лица, виновные в сотрудничестве с врагом, должны персонально отвечать согласно уголовному законодательству, а партия не может отвечать за их действия", - цитирует пресс-служба ОПЗЖ представителя партии в суде и добавляет, что многие члены партии с начала войны защищают Украину с оружием, а также оказывают помощь как волонтеры.

Также в ОПЗЖ заявляют, что суд отклонил все ходатайства партии, в частности, о назначении экспертизы, об исключении из числа доказательств экспертизы, имеющей сомнительное происхождение. Также в партии говорят, что суд снял большинство неудобных Минюста вопросов представителя партии, не объяснив свои мотивы.

Кроме того, в партии выразили обеспокоенность комментарием суда о возможности ограничения участия представителей партии в дальнейшем рассмотрении дела 20 июня.

"Проблема в том, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины ходатайство об участии в деле в режиме видеоконференции должно быть подано не менее чем за 5 дней до судебного заседания. Следовательно, существует реальная угроза лишения партии права на справедливый суд и защиту", - сказал представитель ОПЗЖ.

Но суд все ходатайства партии отклонил, снял все ее "неудобные" вопросы к Минюсту и делал "политически пристрастные комментарии".

А по итогу перенес заседание на 20 июня, чем, по мнению ОПЗЖ, пытается лишить ее возможности представлять свои интересы в суде.

Напомним, суд уже запретил НАПК перечислять бюджетные средства ОПЗЖ.

Ранее за очень короткий срок суд запретил Социалистическую партию Украины, а также партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство", "Блок Владимира Сальдо" и другие.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

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