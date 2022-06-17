Кабмин хочет лишить мандатов депутатов местных советов от запрещаемых судом "пророссийских" партий
Правительство внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается расширить основания для долгосрочного прекращения полномочий депутата местного совета касательно депутатов от партий, которые запрещены судом.
Об этом пишет нардеп Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.
Проектом предлагается предусмотреть следующие дополнительные к уже существующим основаниям досрочного прекращения полномочий депутата местного совета:
- Вступление в законную силу решения суда о запрете политической партии, от которой выдвигался депутат;
- Вхождение депутата местного совета в депутатскую фракцию местной организации запрещенной партии;
- Если больше половины депутатов от общего числа досрочно сложили полномочия по вышеуказнной причине, местный совет распускается.
Ранее мы писали о том, что восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность партии "Левая оппозиция" и "Партии Шария" по обвинению в пророссийскости.
Таким образом суд запретил уже девять партий за "пророссийскость": "Социалистическую партию Украины", партии "Левая оппозиция", "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо".