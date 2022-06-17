Правительство внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается расширить основания для долгосрочного прекращения полномочий депутата местного совета касательно депутатов от партий, которые запрещены судом.

Об этом пишет нардеп Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

Проектом предлагается предусмотреть следующие дополнительные к уже существующим основаниям досрочного прекращения полномочий депутата местного совета:

Вступление в законную силу решения суда о запрете политической партии, от которой выдвигался депутат;

Вхождение депутата местного совета в депутатскую фракцию местной организации запрещенной партии;

Если больше половины депутатов от общего числа досрочно сложили полномочия по вышеуказнной причине, местный совет распускается.

Ранее мы писали о том, что восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность партии "Левая оппозиция" и "Партии Шария" по обвинению в пророссийскости.

Таким образом суд запретил уже девять партий за "пророссийскость": "Социалистическую партию Украины", партии "Левая оппозиция", "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо".