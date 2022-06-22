Лычаковский райсуд Львова продлил арест Виктору Медведчуку до 9 августа. Материалы суда говорят, что решение было принято 9 июня.

О мере пресечения ходайтствовал прокурор Офиса генпрокурора.

Во время рассмотрения ходатайства, защита подозреваемого обратилась в Верховный Суд с просьбой о передаче данного ходатайства на рассмотрение в Печерский райсуд Киева, но коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала в этом.

Кроме того, суд арестовал имущество Виктора Медведчука, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора.

По их данным арестованы:

железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера;

279 картин;

4 статуэтки;

10 часов;

5 чашек;

1 бокал;

1 поднос;

2 вазы;

1 графин;

2 подставки;

2 серебряных подстаканника;

1 чайник;

31 коробка с элементами посуды.

Напомним, что 12 апреля в результате спецоперации Виктор Медведчук, намеревавшийся бежать в Москву, был задержан. Судя по заявлению ведомства, политик скрывался в Украине и носил форму ВСУ для маскировки.

Уже 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил под арест Виктора Медведчука без возможности внесения залога. А в конце мая технику и другое имущество компании, производившей контент для телеканалов, близких к Медведчуку, конфисковали "для нужд военной администрации".