Львовский суд продлил арест Медведчуку до 9 августа
Лычаковский райсуд Львова продлил арест Виктору Медведчуку до 9 августа. Материалы суда говорят, что решение было принято 9 июня.
О мере пресечения ходайтствовал прокурор Офиса генпрокурора.
Во время рассмотрения ходатайства, защита подозреваемого обратилась в Верховный Суд с просьбой о передаче данного ходатайства на рассмотрение в Печерский райсуд Киева, но коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала в этом.
Кроме того, суд арестовал имущество Виктора Медведчука, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора.
По их данным арестованы:
- железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера;
- 279 картин;
- 4 статуэтки;
- 10 часов;
- 5 чашек;
- 1 бокал;
- 1 поднос;
- 2 вазы;
- 1 графин;
- 2 подставки;
- 2 серебряных подстаканника;
- 1 чайник;
- 31 коробка с элементами посуды.
Напомним, что 12 апреля в результате спецоперации Виктор Медведчук, намеревавшийся бежать в Москву, был задержан. Судя по заявлению ведомства, политик скрывался в Украине и носил форму ВСУ для маскировки.
Уже 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил под арест Виктора Медведчука без возможности внесения залога. А в конце мая технику и другое имущество компании, производившей контент для телеканалов, близких к Медведчуку, конфисковали "для нужд военной администрации".