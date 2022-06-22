Суд продлил арест Медведчука. Фото: СБУ

Лычаковский райсуд Львова продлил арест Виктору Медведчуку до 9 августа. Материалы суда говорят, что решение было принято 9 июня.

О мере пресечения ходайтствовал прокурор Офиса генпрокурора.

Во время рассмотрения ходатайства, защита подозреваемого обратилась в Верховный Суд с просьбой о передаче данного ходатайства на рассмотрение в Печерский райсуд Киева, но коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала в этом.

Кроме того, суд арестовал имущество Виктора Медведчука, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора.

По их данным арестованы:

  • железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера;
  • 279 картин;
  • 4 статуэтки;
  • 10 часов;
  • 5 чашек;
  • 1 бокал;
  • 1 поднос;
  • 2 вазы;
  • 1 графин;
  • 2 подставки;
  • 2 серебряных подстаканника;
  • 1 чайник;
  • 31 коробка с элементами посуды.

Напомним, что 12 апреля в результате спецоперации Виктор Медведчук, намеревавшийся бежать в Москву, был задержан. Судя по заявлению ведомства, политик скрывался в Украине и носил форму ВСУ для маскировки.

Уже 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил под арест Виктора Медведчука без возможности внесения залога. А в конце мая технику и другое имущество компании, производившей контент для телеканалов, близких к Медведчуку, конфисковали "для нужд военной администрации".

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