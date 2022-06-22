Суд арестовал вагон Медведчука. Фото: Слідство Інфо

Лычаковский районный суд Львова, который продлил арест экс-нардепа Виктора Медведчука, также арестовал его имущество, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора.

"17 июня судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука, которое было обнаружено в процессе проведения обыска 7 июня в доме и на земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности", - говорится в сообщении.

По их данным журналистов арестованы:

  • железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера;
  • 279 картин;
  • 4 статуэтки;
  • 10 часов;
  • 5 чашек;
  • 1 бокал;
  • 1 поднос;
  • 2 вазы;
  • 1 графин;
  • 2 подставки;
  • 2 серебряных подстаканника;
  • 1 чайник;
  • 31 коробка с элементами посуды.

Напомним, что 12 апреля в результате спецоперации Виктор Медведчук, намеревавшийся бежать в Москву, был задержан. Судя по заявлению ведомства, политик скрывался в Украине и носил форму ВСУ для маскировки.

Уже 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил под арест Виктора Медведчука без возможности внесения залога. А в конце мая технику и другое имущество компании, производившей контент для телеканалов, близких к Медведчуку, конфисковали "для нужд военной администрации".

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