Лычаковский районный суд Львова, который продлил арест экс-нардепа Виктора Медведчука, также арестовал его имущество, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора.

"17 июня судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука, которое было обнаружено в процессе проведения обыска 7 июня в доме и на земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности", - говорится в сообщении.

По их данным журналистов арестованы:

железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера;

279 картин;

4 статуэтки;

10 часов;

5 чашек;

1 бокал;

1 поднос;

2 вазы;

1 графин;

2 подставки;

2 серебряных подстаканника;

1 чайник;

31 коробка с элементами посуды.

Напомним, что 12 апреля в результате спецоперации Виктор Медведчук, намеревавшийся бежать в Москву, был задержан. Судя по заявлению ведомства, политик скрывался в Украине и носил форму ВСУ для маскировки.

Уже 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил под арест Виктора Медведчука без возможности внесения залога. А в конце мая технику и другое имущество компании, производившей контент для телеканалов, близких к Медведчуку, конфисковали "для нужд военной администрации".