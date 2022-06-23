Дело будут рассматривать без его личного присутствия. Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщают Украинские новости.
"Принимая во внимание пребывание Украины в военном состоянии и учитывая, что лицо является подозреваемым в другом уголовном производстве, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обеспечение личного участия обвиняемого в судебном заседании, путем его доставки в Лычаковский районный суд, создаст риск безопасности обвиняемого и лишит возможности обеспечения оперативности судебного разбирательства", - говорится в материалах суда.
Таким образом, суд посчитал целесообразным провести дистанционное судебное производство в режиме видеоконференции независимо от согласия обвиняемого.
Также сообщалось, что ранее Виктор Медведчук дал показания против лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Речь идет о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара - Западное направление" и закупке угля у "ЛНР/ДНР". Что означают откровения Медведчука для Порошенко и ситуации в стране мы рассказывали в отдельном материале.