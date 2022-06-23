Во Львове идет заседание суда по делу Медведчука. Фото: C

Лычаковский суд Львова приступил к рассмотрению дела подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

Об этом говорится в материалах суда.

Напомним, Медведчук обвиняется в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее суд продлил ему арест до 9 августа.

Во Львове начался суд над Виктором Медведчуком

Дело будут рассматривать без его личного присутствия. Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщают Украинские новости.

"Принимая во внимание пребывание Украины в военном состоянии и учитывая, что лицо является подозреваемым в другом уголовном производстве, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обеспечение личного участия обвиняемого в судебном заседании, путем его доставки в Лычаковский районный суд, создаст риск безопасности обвиняемого и лишит возможности обеспечения оперативности судебного разбирательства", - говорится в материалах суда.

Таким образом, суд посчитал целесообразным провести дистанционное судебное производство в режиме видеоконференции независимо от согласия обвиняемого.

Напомним, ранее суд конфисковал у Медведчука "золотой вагон" и два подстаканника.

Также сообщалось, что ранее Виктор Медведчук дал показания против лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Речь идет о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара - Западное направление" и закупке угля у "ЛНР/ДНР". Что означают откровения Медведчука для Порошенко и ситуации в стране мы рассказывали в отдельном материале.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

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