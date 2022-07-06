Рецессия, которая ожидает Россию, будет гораздо более мягкой, чем та, которую первоначально предсказывали многие прогнозисты.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным издания причина – в росте добычи нефти, который смягчил влияние санкций США и Европы.

Экономисты снижают свои прогнозы падения производства в РФ в этом году до 3,5%, отвергая опасения первых месяцев войны о том, что это может быть самый глубокий спад в поколении.

"В России наблюдается гораздо более мягкая рецессия, чем предполагалось, когда началась война", — считают эксперты JPMorgan.

"Боксер снова движется после нокдауна. Нокдаун был, но он был существенно компенсирован комфортными экспортными ценами даже с учетом скидок и способностью бюджета вкладывать деньги в проблему", — заявил главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Издание отмечает растущую уверенность Кремля в том, что он сможет выдержать натиск санкций со стороны США и их союзников.

"Безусловно, российская экономика по-прежнему переживает самый резкий спад по крайней мере с 2009 года. Многие прогнозисты предупреждают, что этот спад может продлиться дольше, чем прошлые, а влияние ограничений на ключевые технологии и другие продукты со временем будет усиливаться", — говорится в статье.

Однако пока худшие опасения не оправдались, поскольку быстрые шаги по стабилизации валюты предотвратили финансовый кризис, а потом последовал поток экспортных поступлений, констатирует Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Китай и Индия заплатили России 24 млрд долларов с начала войны в Украине за ее энергоресурсы.

Также стало известно, что Россия блокирует поставки казахской нефти в Евросоюз.