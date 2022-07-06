Приморский суд Новороссийска на 30 дней приостановил деятельность морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Через него нефть из Казахстана идет в ЕС. Названная причина - "производственные нарушения и несоблюдение экологических требований".

Об этом со ссылкой на компанию сообщают российские СМИ.

СМИ связывают холодеющие отношения между РФ и Казахстаном с недавним высказыванием президента Токаева, который в присутствии Путина назвал "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственными образованиями.

"Но скорее всего здесь имеет место еще и попытка усилить энергетический кризис в Европе, которая обложила Россию санкциями", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Ранее мы писали, что Россия может обрушить цены на нефть до 380 долларов.

Кроме того, сообщалось, что Китай и Индия покупают больше российской нефти, чем известно США.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

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