Мировые цены на нефть могут достичь "стратосферных" 380 долларов за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести ответный удар по добыче нефти.

Об этом заявили аналитики JPMorgan Chase & Co, передает Bloomberg.

Страны Большой семерки разрабатывают сложный механизм ограничения цены на российскую нефть в попытке затянуть гайки военной машине Владимира Путина. Но, учитывая прочное финансовое положение Москвы, Россия может позволить себе сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей, не нанося чрезмерного ущерба экономике.

Однако для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими. Аналитики полагают, что сокращение ежедневных поставок на 3 миллиона баррелей поднимет эталонные лондонские цены на нефть до 190 долларов, в то время как при наихудшем сценарии (сокращение на 5 миллионов баррелей) нефть может стоить 380 долларов.

"Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен заключается в том, что Россия может отказаться от поставок по таким ценам и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт", — пишут аналитики. "Вполне вероятно, что российское правительство может принять ответные меры, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка - на стороне России".

Отметим, что Белый дом пытался уговорить мировых производителей нефти нарастить добычу, чтобы снизить цены. Но пока о положительных результатах не известно.

Зато Россия после введения санкций благодаря Китаю и Индии зарабатывает на нефти больше, чем до начала войны.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".