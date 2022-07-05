В США от Уолл-Стрит до Вашингтона все чаще слышны разговоры о вероятной рецессии, "а шепот о грядущем экономическом спаде усилился до практически рева".

Об этом пишет американская газета Politico.

"Экономисты все больше переживают, что спад не просто произойдет, а произойдет скоро", - пишет издание.

Разговоры о грядущем экономическом кризисе происходят на фоне того, как ФРС США пытается справиться с самой высокой инфляцией за 40 лет.

"Растущие ожидания рецессии усугубляют экономические проблемы администрации Байдена, поскольку в этом году демократы готовятся к выборам в Конгресс", - пишет Politico.

Аналитики также говорят, что рецессия может быть "кратковременной, но неглубокой", если ситуация не усугубится продолжением войны в Украине и ростом цен на энергоресурсы. Но, учитывая призывы Запада к Украине воевать до победы над Россией, такой сценарий как раз не исключен.

Ранее сообщалось, что, по данным МВФ, в США будет все сложнее избежать рецессии.

Также мы писали, что в Германии предупредили об угрозе рецессии в случае остановки поставок российского газа.