Высокая инфляция сейчас является глобальным явлением и немедленно снизить ее не удастся.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC.

"Инфляция неприемлемо высока... Важно признавать, что США - не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны", - сказала Йеллен.

"Эти факторы вряд ли исчезнут немедленно, но со временем я ожидаю, что инфляция пойдет вниз", - добавила она.

Ранее для борьбы с рекордной инфляцией ФРС рекордно повысила базовую процентную ставку впервые с 1994 года.

Ранее "Страна" разбиралась, почему посыпались биржи и что это значит для мира и Украины.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.