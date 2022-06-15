Федеральная резервная система США впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75% годовых.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Таким образом американцы пытаются бороться с инфляцией, достигшей 40-летнего максимума, и нарастающей лавиной мирового финансового и экономического кризиса.

При этом чиновники прогнозируют, что до конца года процентная ставка ФРС будет повышена как минимум до 3%.

Отметим, что экономический пессимизм американцев достиг самого низкого уровня после мирового кризиса 2008 года.

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Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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